25 aprile | al sacrario della Brigata Maiella la memoria della Liberazione guarda al futuro

Il 25 aprile, presso il sacrario della Brigata Maiella a Taranta Peligna, si svolge una cerimonia in occasione della festa della Liberazione. La giornata prevede momenti di commemorazione dedicati alla Resistenza e ai principi della Repubblica italiana. La ricorrenza richiama l’importanza di ricordare gli eventi storici e di riflettere sui valori che hanno portato all’attuale assetto democratico. La manifestazione coinvolge rappresentanti istituzionali, reduci e cittadini.

Il sacrario della Brigata Maiella di Taranta Peligna torna a ospitare una giornata di celebrazioni dedicata alla memoria della Resistenza e ai valori fondanti della Repubblica. L'appuntamento è sabato 25 aprile, in occasione dell’81° anniversario della Liberazione.L’iniziativa, promossa.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate 25 Aprile: l’81° anniversario della Liberazione al Cinema ModernissimoLa Cineteca di Bologna celebra l’81° anniversario della Liberazione con la rassegna Viva la libertà, dal 18 al 25 aprile al Cinema Modernissimo. Festa della Liberazione, Genova celebra il 25 Aprile tra memoria, arte e cultura: il programmaIn occasione dell’81° Anniversario della Liberazione, Genova celebrerà il 25 Aprile con il tradizionale programma di cerimonie istituzionali che,... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Freedom Trail: la marcia mutilata; 25 Aprile: una Liberazione guardando al futuro; Bologna celebra la Liberazione (E spunta anche la bandiera della Palestina) | VIDEO. distintivo da braccio della Brigata Maiella - facebook.com facebook