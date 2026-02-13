Zona gialla per le cerimonie olimpiche | 3 giorni di riapertura straordinaria per richiedere il pass

L’Amministrazione di Verona ha deciso di aprire temporaneamente le porte degli uffici comunali per tre giorni, rispondendo alle richieste di residenti e commercianti che devono ottenere il pass d’accesso alla zona gialla. La decisione arriva in vista della cerimonia di chiusura delle olimpiadi, prevista tra pochi giorni, e mira a facilitare la partecipazione di chi vive e lavora in zona. Durante le giornate di apertura straordinaria, gli utenti potranno consegnare le loro richieste di pass e ricevere assistenza diretta.

Le autorizzazioni per l'accesso possono essere richieste anche sabato 14, domenica 15 e lunedì 16 febbraio, attraverso il sito del Comune di Verona: tutte le informazioni utili Viene raccomandato di prestare attenzione ad allegare correttamente la documentazione richiesta dalla piattaforma. La consegna del pass richiesto in queste giornate avverrà dal 20 febbraio agli sportelli Urp di via Adigetto 10. «Un’apertura straordinaria resasi necessaria a seguito di alcune telefonate di residenti domiciliati e operatori economici che, per motivi diversi, non sono riusciti ad accreditarsi in tempo – ha evidenziato l’assessora Grandi eventi e Sicurezza Stefania Zivelonghi –.🔗 Leggi su Veronasera.it

Verona si prepara a vivere settimane intense con le cerimonie olimpiche e paralimpiche del 2026.

In vista delle cerimonie olimpiche e paralimpiche del 2026, Verona si prepara a un importante intervento di sicurezza e regolamentazione della mobilità.

