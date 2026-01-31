Bambino fatto scendere dal bus l' autista | Gli ho detto che quel biglietto non era valido ed è sceso Ho sbagliato mi scuserei anche in ginocchio

Un bambino è stato fatto scendere da un autobus a Belluno, dopo che l’autista ha detto che il suo biglietto non era valido. L’autista si è poi scusato pubblicamente, ammettendo di aver sbagliato e di aver agito in modo troppo rigido. «Mi fa male il cuore, a pensarci a mente fredda mi rendo conto di aver sbagliato», ha detto. L’intera vicenda ha suscitato polemiche e richieste di chiarezza su come vengono gestiti i controlli sui mezzi pubblici.

BELLUNO - «Mi fa male il cuore, a pensarci a mente fredda mi rendo conto di aver sbagliato. Chiedo scusa al bambino e alla sua famiglia». Salvatore Russotto, 61 anni, è l'autista che lunedì ha lasciato a terra un bambino di 11 anni che, dopo la scuola, doveva andare da San Vito di Cadore a Vodo. Originario di Agrigento, da quarant'anni vive nel Bellunese. Faceva il camionista fino a due anni fa, quando è diventato autista per La Linea, compagnia alla quale Dolomiti Bus appalta alcune corse. Cosa è successo quel pomeriggio? «Il bambino è salito e voleva timbrare un ticket da 2,50 euro. Gli ho detto che quello non era valido, che doveva pagare con il bancomat oppure avere l'abbonamento.

