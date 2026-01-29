Boualem Sansal è stato eletto all’Académie française

Boualem Sansal ha vinto il suo ultimo confronto con il sistema. Lunedì, a Parigi, è stato eletto all’Académie française, un riconoscimento importante per uno scrittore che ha sempre sfidato le convenzioni. Sansal, noto per le sue posizioni dissidenti e la sua penna senza paura, ora entra a far parte dell’istituzione che da secoli rappresenta la cultura francese. La sua storia di repressione e di lotta per la libertà si arricchisce di un nuovo capitolo, segnando un traguardo personale e simbolico.

"Mi hanno tolto la libertà, ma non la voce". Le prime interviste di Boualem Sansal Parigi. Dalla liberté all'immortalité. Boualem Sansal, scrittore e intellettuale dissidente franco-algerino, scarcerato lo scorso novembre dal regime di Algeri dopo un anno nella prigione di Koléa con l'accusa di "attentato all'unità nazionale", è stato eletto oggi all'Académie française, la prestigiosa istituzione che veglia alla salvaguardia della lingua francese. È bastato il primo turno di votazione per diventare "immortel", come vengono chiamati i membri dell'Académie: 25 voti a favore su 26. "Ieri prigioniero nelle carceri algerine per il suo libero pensiero; oggi immortale per la sua scrittura potente ed elegante.

