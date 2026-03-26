Epatite A a Napoli l'Istituto Zooprofilattico | 170 nuove analisi controlli su sushi e alga nori tutti negativi

A Napoli, l'Istituto Zooprofilattico ha condotto 170 analisi su diversi alimenti, tra cui frutti di mare, sushi, alghe nori, pistilli e cavolfiore, tutte risultate negative per l'epatite A. Il direttore dell'istituto ha confermato i controlli effettuati questa settimana, sottolineando l'esito negativo di tutti i campioni analizzati. Questi risultati riguardano anche i controlli specifici su sushi e alghe nori.