Epatite A a Napoli l'Istituto Zooprofilattico | 170 nuove analisi controlli su sushi e alga nori tutti negativi
A Napoli, l'Istituto Zooprofilattico ha condotto 170 analisi su diversi alimenti, tra cui frutti di mare, sushi, alghe nori, pistilli e cavolfiore, tutte risultate negative per l'epatite A. Il direttore dell'istituto ha confermato i controlli effettuati questa settimana, sottolineando l'esito negativo di tutti i campioni analizzati. Questi risultati riguardano anche i controlli specifici su sushi e alghe nori.
Il direttore dell'Istituto Zooprofilattico, Iovane, a Fanpage.it: "Abbiamo eseguito 170 nuovi campionamenti questa settimana su vari prodotti: frutti di mare, sushi, alghe nori, pistilli, cavolfiore e altri vegetali. Sono risultati tutti negativi". Il Cotugno: "Nessun allarme sul sushi, non c'è emergenza". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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