Nascondevano cocaina e oltre 4000 euro in contanti ottenuti dallo spaccio ad Ancona arrestati due giovani
Due giovani albanesi sono finiti in manette ad Ancona. La polizia li ha trovati con quasi due etti di cocaina e più di 4.000 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio. Durante la perquisizione, sono stati sequestrati anche denaro e droga. Ora sono in attesa di essere interrogati dal giudice.
Due arresti con sequestro di quasi due etti di cocaina e oltre 4.000 euro: questo il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato condotta nella serata di ieri ad Ancona. I due giovani, entrambi di origine albanese, sono stati fermati in flagranza di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, al termine di un’azione mirata della Squadra Mobile, Sezione Antidroga, finalizzata al contrasto dei reati legati allo spaccio. Operazione antidroga ad Ancona L’operazione si è svolta nella tarda serata di ieri e si è conclusa nelle prime ore della mattinata odierna. Gli agenti della Squadra Mobile di Ancona, impegnati in un servizio di appostamento e pedinamento, hanno seguito i due giovani mentre si dirigevano in aperta campagna. 🔗 Leggi su Virgilio.it
