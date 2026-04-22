L ’elettricità, il fermento e la vita mondana del Fuorisalone di Milano continuano ad attirare celebrità da tutto il mondo. La città sembra non fermarsi mai tra inaugurazioni, cene esclusive e appuntamenti mondani. Le ultime star ad aver ceduto al fascino meneghino della Design Week sono state Margot Robbie e Zoe Saldaña. Direttamente da Hollywood, le attrici sono state fotografate insieme durante uno degli eventi più esclusivi della settimana: l’inaugurazione di RH Milan, The Gallery in Corso Venezia 56. Libri design e architettura 2026. guarda le foto Un nuovo indirizzo del lusso in città. RH Milan, The Gallery segna l’ingresso del brand nel mercato italiano con un progetto ambizioso: un palazzo neorinascimentale dell’Ottocento completamente restaurato e trasformato in uno spazio di sette livelli dedicato all’arredo di alta gamma.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Le star hollywoodiane brillano all’inaugurazione di "RH Milan, The Gallery", evento tra i più esclusivi della Milano Design Week

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