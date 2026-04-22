Alla presentazione milanese di RH Milan, The Gallery, il 21 aprile 2026, è arrivata a sopresa Margot Robbie. L’attrice, invitata insieme ad altre star del mondo del cinema e della moda – da Zoe Saldana a Brunello Cucinelli -, ha proposto un’eleganza rilassata e perfettamente calibrata. Zoe Saldana e Margot Robbie a Milano all’evento “RH Milan, The Gallery on Corso Venezia” il 21 aprile 2026, durante la Design Week. (Photo by Alessandro LevatiGetty Images for RH) Protagonista assoluto, un tailleur sui toni del grigio firmato Giorgio Armani, tratto dalla collezione AutunnoInverno 2026. La silhouette rilassata si costruisce attorno a un blazer doppiopetto dalle spalle ampie, elemento chiave che richiama l’heritage del brand, ma reinterpretato con leggerezza.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Alla presentazione milanese di "RH Milan, The Gallery", Margot Robbie ha proposto un’eleganza rilassata e perfettamente calibrata.

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Il 21 aprile del 1997 esce "The Mind's I", terzo studio album dei Dark Tranquillity. Registrato da Fredrik Nordström presso i celebri Fredman Studios, insieme al precedente "The Gallery" è uno dei dischi più riusciti della loro discografia nonchè di tutto il movime - facebook.com facebook