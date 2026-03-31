Le cose tra Harry Styles e Zoë Kravitz sono sempre più serie

Harry Styles e Zoë Kravitz sono stati avvistati più volte insieme nelle ultime settimane, alimentando voci su una possibile relazione. Il cantante sta pianificando il suo prossimo tour mondiale, il Together, Together Tour, che lo porterà in diversi paesi. Le fotografie pubblicate mostrano i due in compagnia, mentre si frequentano in modo sempre più frequente.

Secondo la fonte, attualmente Harry Styles si trova negli Stati Uniti, dove sta trascorrendo alcune settimane in preparazione ai live: «Harry ha soggiornato da lei mentre era a New York, e sono determinati a far funzionare le cose quando lui partirà per il tour». L'impegno reciproco deriva, ovviamente, dal fatto che la relazione procede per il meglio: «Zoë è molto presa da Harry. Lo trova divertente e affascinante» dice la fonte, per poi aggiungere «È stato lui a corteggiarla inizialmente, e a lei è piaciuto moltissimo». Dal canto suo, anche l'artista di Kiss All the Time. Disco, Occasionally «ha sempre pensato che Zoë fosse bellissima e alla mano». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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