Simest in prima linea | Strumenti finanziari sempre più determinanti

Simest promuove strumenti finanziari più efficaci per il settore del packaging italiano, che contribuisce al 3,3% del fatturato manifatturiero e all’1,7% del Pil. La richiesta di supporto cresce tra le aziende, che cercano nuove risorse per innovare e competere sui mercati internazionali. La crescente domanda di soluzioni di finanziamento riflette la volontà di rafforzare il settore, considerato strategico per l’economia nazionale. La situazione evidenzia l’importanza di intervenire tempestivamente.

Il packaging italiano rappresenta un comparto chiave per il nostro Paese, con un’incidenza del 3,3% sul fatturato manifatturiero e dell’1,7% sul Prodotto Interno Lordo (Pil). Si tratta quindi di un settore strettamente connesso alla forza dell’industria italiana sui mercati internazionali: nel segmento delle macchine e delle tecnologie per il packaging, infatti, circa il 78-80% del fatturato deriva dalle vendite sui mercati internazionali. In un contesto globale sempre più competitivo, però, qualità e innovazione non bastano più. "Per continuare a crescere sui mercati esteri – spiega Carolina Lonetti (nella fotografia in alto), direttore Export e Finanza Agevolata Simest – è necessario affiancare alle tecnologie di elevata qualità strumenti finanziari vantaggiosi, capaci di rafforzare la competitività complessiva delle imprese". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

