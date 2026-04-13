Vigne innovative e sostenibili gli strumenti finanziari per la transizione della filiera

Il settore agricolo sta adottando pratiche più sostenibili e innovative, con strumenti finanziari dedicati alla transizione delle filiere produttive. In un contesto in cui i mercati sono sempre più globalizzati e diversificati, le aziende devono integrare qualità e sostenibilità per mantenere la competitività. La responsabile degli investimenti di una società di supporto finanziario ha sottolineato come queste strategie siano fondamentali per affrontare le sfide del mercato attuale.

"IL CONTESTO globale è complesso: mercati maturi e nuove economie richiedono strategie mirate. Le imprese devono saper coniugare qualità, sostenibilità e visione internazionale per restare competitive", evidenzia Vera Veri (in foto), chief investment officer di Simest. Il vino rappresenta uno dei tratti distintivi più noti del Made in Italy nel mondo. Nonostante le difficoltà affrontate negli ultimi anni, tra rallentamenti della domanda, dazi e tensioni commerciali, il settore continua a rivestire un ruolo strategico per l’economia italiana. Per sostenere concretamente le aziende vinicole, Simest ha sviluppato un approccio integrato che combina diversi strumenti.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Vigne innovative e sostenibili, gli strumenti finanziari per la transizione della filiera Leggi anche: L'automotive tra crisi e transizione: le imprese marchigiane a confronto sul futuro della filiera Start-up innovative e sostenibili, Cna incorona le migliori col premio 'Cambiamenti'All'Hotel Rmh Modena Raffaello la consegna dei riconoscimenti del contest nazionale: premiati Depp Radars, HMDrive S.