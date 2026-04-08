AltriMondi AltriModi | il festival politico-culturale anima Vanchiglia dal 22 aprile Zerocalcare inaugura l' edizione

Dal 22 aprile, il festival politico-culturale AltriMondiAltriModi torna a animare il quartiere di Vanchiglia, dopo aver trascorso le edizioni precedenti all’interno di uno stabile di corso Regina Margherita 47, ora sgomberato. La quarta edizione si svolgerà nelle strade del quartiere, coinvolgendo gli spazi pubblici della zona. Tra gli eventi, l’attesa inaugurazione con la presenza di Zerocalcare, che aprirà ufficialmente l’appuntamento.

Se in passato il festival ha trovato casa all'interno dello stabile di corso Regina Margherita 47, l'ex Askatasuna ormai sgomberato dal 18 dicembre scorso, la quarta edizione di AltriMondiAltriModi non solo ci sarà ma si prenderà fisicamente le strade del quartiere, una “Vanchiglia partigiana”. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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