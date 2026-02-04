L’amministrazione Trump attacca Nike per discriminazione sui dipendenti bianchi

L’amministrazione Trump ha puntato il dito contro Nike, accusandola di discriminare i dipendenti bianchi. La polemica nasce dopo le accuse di un trattamento diverso riservato a questa categoria di lavoratori. Al momento, l’azienda non ha commentato ufficialmente le accuse, ma la vicenda ha già acceso un nuovo fronte di discussione sul tema delle politiche interne delle grandi multinazionali.

Nike è finita nel mirino dell’ amministrazione Trump per il trattamento riservato ai suoi dipendenti bianchi. Secondo quanto riporta il New York Times la Equal Employment Opportunity Commission, commissione per le pari opportunità che nell’era di Trump sta pian piano smontando le politiche sulla diversità, ha aperto un’indagine nei confronti del colosso dell’abbigliamento sportivo. Si tratta di «accuse sistemiche di discriminazione razziale intenzionale legate ai programmi di diversità, equità e inclusione » nei confronti dei dipendenti bianchi del brand. Le accuse della E.E.O.C. «discriminazioni nei tirocini e occupazione».🔗 Leggi su Open.online

Donald Trump torna a criticare Nike, questa volta accusando l’azienda di discriminare i dipendenti bianchi.

Nike licenzia 775 dipendenti negli Stati Uniti e sostituisce molti con robot.

