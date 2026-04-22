Zer0stacoli in 37 negozi e ristoranti di Piacenza Parole d’ordine | accoglienza inclusione e accessibilità

A Piacenza, 37 negozi e ristoranti hanno aderito al progetto Zer0stacoli, un'iniziativa che mira a migliorare l'accessibilità e l'accoglienza per tutti. Il progetto è stato realizzato grazie alla collaborazione tra il Comune, il Tavolo Disabilità e le associazioni di categoria locali. L’obiettivo è creare spazi più inclusivi, promuovendo un ambiente aperto a persone con diverse esigenze. L’iniziativa si inserisce in un percorso di sensibilizzazione sui temi dell’inclusione.

Sono 37, gli esercizi aperti al pubblico che per primi hanno aderito al progetto Zer0stacoli, frutto dell’impegno congiunto per l’accessibilità e l’accoglienza che ha riunito, con il coordinamento del Comune di Piacenza, alcune componenti del Tavolo Disabilità e le associazioni di categoria di.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Catania: ristoranti sotto controllo, 24mila euro di multe per irregolarità su sicurezza e accessibilità.Un’operazione a tappeto condotta domenica 8 febbraio ha messo sotto osservazione due ristoranti nel cuore di Catania, portando alla luce una serie di... Patrignani (Confcommercio): "Serve un piano comunale sull'accessibilità ai negozi di vicinato"“Tra i numerosi strumenti di programmazione adottati dal Comune di Cesena e dagli altri Comuni del comprensorio negli anni, manca ancora un piano...