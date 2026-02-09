Patrignani Confcommercio | Serve un piano comunale sull' accessibilità ai negozi di vicinato

Il rappresentante di Confcommercio, Patrignani, lancia l’allarme: manca ancora un piano comunale che garantisca l’accessibilità e la fruibilità dei negozi di vicinato. In città e nei paesi vicini, le amministrazioni hanno adottato vari strumenti, ma nessuno si concentra specificamente su come rendere più facile entrare e usare i negozi, dentro e fuori le mura. Patrignani insiste: serve un piano chiaro e organico per migliorare la vita di chi lavora e fa acquisti nei negozi di quartiere.

"Tra i numerosi strumenti di programmazione adottati dal Comune di Cesena e dagli altri Comuni del comprensorio negli anni, manca ancora un piano organico dedicato alla fruibilità e all'accessibilità dei negozi di vicinato, sia dentro che fuori le mura. Una mancanza di raggiungibilità agevole.

