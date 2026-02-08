Catania | ristoranti sotto controllo 24mila euro di multe per irregolarità su sicurezza e accessibilità

Due ristoranti nel centro di Catania sono stati controllati domenica 8 febbraio. Durante l’ispezione, sono state riscontrate irregolarità sulla sicurezza e sull’accessibilità. Per queste violazioni, sono state comminate sanzioni per un totale di 24mila euro. Gli agenti hanno verificato che alcuni locali non rispettavano le norme, portando a provvedimenti immediati. L’operazione rientra in una più ampia attività di controllo sui ristoranti cittadini.

Catania nel mirino: 24mila euro di sanzioni per irregolarità in due ristoranti del centro. Un'operazione a tappeto condotta domenica 8 febbraio ha messo sotto osservazione due ristoranti nel cuore di Catania, portando alla luce una serie di irregolarità che hanno comportato sanzioni per un totale di 24.000 euro. L'intervento, coordinato dalla polizia, ha coinvolto una task force multidisciplinare, sottolineando l'impegno delle autorità nel controllo della sicurezza alimentare e del rispetto delle normative nel settore della ristorazione. Il primo locale, situato in una zona nevralgica del centro, nelle vicinanze di piazza Manganelli, è stato il primo ad essere sottoposto a un'accurata ispezione.

