Il presidente ucraino ha annunciato che l’oleodotto di Druzhba è stato riattivato. Questa decisione potrebbe consentire a Ungheria e Slovacchia di approvare un prestito di 90 miliardi di euro destinato a Kiev. Zelensky ha dichiarato di aver dovuto fare concessioni per accelerare il processo di ottenimento del finanziamento. La riattivazione dell’oleodotto rappresenta un passaggio chiave nelle trattative in corso.

Volodymyr Zelensky ha dovuto cedere. Per poter sperare di ricevere il prima possibile il prestito da 90 miliardi da parte dell’ Unione europea, il presidente ucraino ha dovuto esaudire le richieste del premier ungherese uscente, Viktor Orbán, di riparare l’oleodotto di Druzhba che trasporta petrolio russo verso l’Europa. L’Ucraina “ha completato i lavori di riparazione del tratto dell’oleodotto Druzhba danneggiato lo scorso gennaio da un attacco attribuito alle forze russe – ha scritto il leader ucraino su Telegram – L’oleodotto ora può tornare a funzionare”. Un annuncio che era nell’aria, dato anche l’ottimismo manifestato in mattinata dai ministri degli Esteri arrivati a Bruxelles per il Consiglio Ue.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Zelensky: “L’oleodotto di Druzhba è di nuovo operativo”. Ora Ungheria e Slovacchia possono sbloccare il prestito da 90 miliardi a Kiev

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