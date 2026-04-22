Zecca infame attira lame Scritta shock contro il circolo Pd Balduina
Una scritta shock è comparsa sul muro di fronte alla sede del circolo Pd della Balduina, in via Attilio Friggeri 11. La scoperta il 21 aprile da parte di alcuni militanti. Scritta contro il circolo Pd BalduinaA caratteri cubitali, con spray nero, è comparsa la scritta: “Zecca infame attiralame”.🔗 Leggi su Romatoday.it
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