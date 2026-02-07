Bagnoli scende in piazza contro i lavori dell' America' s Cup Scritta shock contro Manfredi su un muro

Questa mattina a Bagnoli, i residenti sono scesi in strada per protestare contro i lavori per l'America's Cup. Alcuni hanno scritto sui muri insulti e parole dure contro il sindaco Manfredi, accusandolo di aver trascurato le loro esigenze. La protesta si è svolta senza incidenti, ma riflette il malcontento di chi vive da tempo in quella zona.

Manifestazione contro i lavori per l'America's Cup questa mattina a Bagnoli, zona occidentale di Napoli. La manifestazione, promossa dagli attivisti del comitato Mare Libero e da altre sigle antagoniste, è partita dal piazzale antistante la stazione Cumana di Bagnoli e ha raggiunto il sito ex.🔗 Leggi su Napolitoday.it Approfondimenti su Bagnoli America's Cup Bagnoli scende in piazza contro i lavori dell'America's Cup #Bagnoli-America's-Cup || Questa mattina a Bagnoli, nel quartiere occidentale di Napoli, si è svolta una manifestazione contro i lavori per l'America's Cup. “Nella colmata mettiamoci Manfredi”, a Bagnoli scritta contro il sindaco durante corteo contro l’America’s Cup Oggi a Bagnoli si è svolto un corteo di protesta contro i lavori per l'America's Cup. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Bagnoli America's Cup Argomenti discussi: Bagnoli, il Prefetto: i lavori non si fermano, ma pronti a cabina di regia; Rilevamento demografico 2025: la popolazione bagnolese per la prima volta scende sotto quota 3000; POZZUOLI| L’America’s Cup è una truffa: Potere al Popolo scende in piazza contro cemento e speculazione. Napoli, 5mila in piazza a Bagnoli per diro 'No' all'America's CupOltre 5mila i partecipanti alla manifestazione di protesta organizzata dalla Rete ‘No America’s Cup’ ... msn.com America's Cup, a Bagnoli c'è chi dice noL'America's Cup sconvolgerà il territorio di Bagnoli. I lavori per l'area che ospiterà i team e gli spettatori sono già iniziati, ma i comitati sono scesi in piazza oggi, in viale dei Campi Flegrei, ... rainews.it Bagnoli scende in piazza al grido: “Bagnoli non si vende” facebook In occasione della manifestazione Bagnoli scende in piazza per ottenere terreni bonificati, linee di costa e un grande bosco domani alle 10 nei pressi della Cumana di Bagnoli, alle 13 su RadioQuar riascoltiamo l'intervista fatta al collettivo Mare Libero. x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.