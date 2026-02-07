Bagnoli scende in piazza contro i lavori dell' America' s Cup Scritta shock contro Manfredi su un muro

Questa mattina a Bagnoli, i residenti sono scesi in strada per protestare contro i lavori per l'America's Cup. Alcuni hanno scritto sui muri insulti e parole dure contro il sindaco Manfredi, accusandolo di aver trascurato le loro esigenze. La protesta si è svolta senza incidenti, ma riflette il malcontento di chi vive da tempo in quella zona.

Manifestazione contro i lavori per l'America's Cup questa mattina a Bagnoli, zona occidentale di Napoli. La manifestazione, promossa dagli attivisti del comitato Mare Libero e da altre sigle antagoniste, è partita dal piazzale antistante la stazione Cumana di Bagnoli e ha raggiunto il sito ex.🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

