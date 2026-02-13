Roma allerta meteo 14 febbraio | firmata ordinanza Sindaco

Il sindaco di Roma ha firmato un’ordinanza a causa dei temporali e delle forti raffiche di vento previsti sul Lazio. Le piogge intense, che si abbatteranno nella notte tra venerdì e sabato, hanno portato alla decisione di attivare l’allerta arancione per le prossime ore. La Protezione Civile avverte che le condizioni meteo potrebbero provocare disagi e danni in tutta la regione.

 Nuovi temporali accompagnati da raffiche di vento, sono in arrivo sul Lazio, con allerta arancione che scatterà nelle prime ore di domani sabato 14 febbraio 2026 e proseguirà per le successive 12-18 ore. Per garantire la sicurezza dei cittadini, il Sindaco Roberto Gualtieri ha emanato l’ordinanza n. 23 del 13 febbraio 2026, che vieta le attività ludico-ricreative e sportive nelle aree pubbliche e aperte al pubblico esposte ai fenomeni meteorici. Il provvedimento resta in vigore per tutta la giornata del 14 febbraio e fino al cessare delle esigenze. Particolare attenzione ai parchi fluviali, a rischio esondazioni. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

