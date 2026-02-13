Il sindaco di Roma ha firmato un’ordinanza a causa dei temporali e delle forti raffiche di vento previsti sul Lazio. Le piogge intense, che si abbatteranno nella notte tra venerdì e sabato, hanno portato alla decisione di attivare l’allerta arancione per le prossime ore. La Protezione Civile avverte che le condizioni meteo potrebbero provocare disagi e danni in tutta la regione.

Nuovi temporali accompagnati da raffiche di vento, sono in arrivo sul Lazio, con allerta arancione che scatterà nelle prime ore di domani sabato 14 febbraio 2026 e proseguirà per le successive 12-18 ore. Per garantire la sicurezza dei cittadini, il Sindaco Roberto Gualtieri ha emanato l’ordinanza n. 23 del 13 febbraio 2026, che vieta le attività ludico-ricreative e sportive nelle aree pubbliche e aperte al pubblico esposte ai fenomeni meteorici. Il provvedimento resta in vigore per tutta la giornata del 14 febbraio e fino al cessare delle esigenze. Particolare attenzione ai parchi fluviali, a rischio esondazioni. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma, allerta meteo 14 febbraio: firmata ordinanza Sindaco

Il maltempo colpisce il Lazio sabato 14 febbraio, causando chiusure di parchi e cimiteri a Roma.

Il sindaco di Messina ha firmato un’ordinanza per chiudere le scuole domani, a causa dell’allerta meteo.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Maltempo a Roma: in arrivo temporali e raffiche di vento. E scatta l'allerta meteo; Meteo Roma oggi e weekend 13-15 febbraio: temporali sabato, migliora domenica; Meteo Roma: oggi nubi sparse, Sabato 14 pioggia e schiarite, Domenica 15 poco nuvoloso; Meteo a Roma: pioggia e maltempo sino a San Valentino. Le previsioni.

Allerta meteo arancione nel Lazio sabato 14 febbraio, temporali e vento: a Roma chiusi parchi e cimiteriAllerta meteo di colore arancione a Roma e nel Lazio domani, sabato 14 febbraio 2026: quali sono le zone a rischio per temporali e vento ... fanpage.it

COMUNE DI ROMA * : «L’ALLERTA METEO DEL 14 FEBBRAIO, IL SINDACO FIRMA L’ORDINANZA»Nuovi temporali accompagnati da raffiche di vento, sono in arrivo sul Lazio, con allerta arancione che scatterà nelle prime ore di domani sabato 14 febbraio ... agenziagiornalisticaopinione.it

Allerta Meteo, scuole chiuse anche sabato di San Valentino: allarme arancione a Roma, Napoli e in mezza Italia, l’ELENCO dei Comuni aggiornato in diretta - facebook.com facebook

Ancora #maltempo al Centro Sud. Pioggia incessante e allagamenti a Roma. Allerta in Calabria e Sicilia: a Niscemi sopralluogo dei tecnici nominati dalla procura. #Tg1 Rosa Vitarelli x.com