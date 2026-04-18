Udinese Okoye si racconta | Potevo andare all’Inter ecco cosa successe! Ora sto bene qui vi svelo chi è il nostro vero leader

Il portiere dell’Udinese, Maduka Okoye, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport in cui ha parlato della sua carriera e della sua esperienza nel club friulano. Nato in Germania e di origini nigeriane, il 26enne, che rappresenta la nazionale nigeriana, ha anche rivelato di aver avuto una possibilità di trasferimento all’Inter in passato. Ha inoltre spiegato come si sente oggi nel suo ruolo e ha condiviso chi considera il vero leader della squadra.

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