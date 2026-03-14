Giuseppe Riso, agente di Tonali e Frattesi, ha spiegato i motivi dietro il trasferimento del centrocampista al Newcastle. Durante un’intervista, Riso ha raccontato che l’obiettivo principale era portare Frattesi dall’Inter. La conversazione si è concentrata sulle mosse di mercato dei due calciatori e sulle trattative che li hanno coinvolti. La figura di Riso ha fornito dettagli sui passaggi chiave di queste operazioni.

Calciomercato Milan: spunta Jackson per l’attacco, intanto è stato definito il futuro di Pulisic in vista dell’estate. Cosa succederà Lewandowski rompe il silenzio sul proprio futuro: «Non ci penso e non ho deciso, sono sincero e vi dico che.» Conferenza stampa Grosso alla vigilia di Sassuolo Bologna: «Percorso importante, Matic a disposizione. Volpato è forte ma.» Conferenza stampa Pisacane alla vigilia di Pisa Cagliari: «Dispiace per l’assenza dei tifosi. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Riso racconta: «Ecco perché Tonali si è trasferito al Newcastle. Volevo portare via Frattesi dall’Inter, ecco cos’è successo»

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