Donald Trump annuncia la chiusura del Kennedy Center per due anni di lavori

Donald Trump ha annunciato che il Kennedy Center di Washington resterà chiuso per due anni. Il motivo sono lavori di ristrutturazione che richiederanno tempo e sforzi. L’annuncio ha sorpreso molti artisti e addetti ai lavori, che ora si chiedono come questa scelta influenzerà le future programmazioni. La decisione mette in discussione anche il rapporto tra il centro e il mondo dello spettacolo, sempre più diviso.

Il centro, ribattezzato di recente Trump Kennedy Center, chiuderà il prossimo 4 luglio in occasione delle celebrazioni per i 250 anni degli Stati Uniti, ha dichiarato Trump sul suo social network Truth Social. “Ho deciso che sospendere le attività d’intrattenimento per un periodo di circa due anni è il modo migliore per portare il Trump Kennedy Center ai massimi livelli di successo, bellezza e grandezza”, ha spiegato. Dal 1971 questo grande edificio bianco offriva una programmazione culturale diversificata, forte di una lunga tradizione di neutralità politica. Molti artisti, tra cui il gruppo jazz The Cookers, avevano reagito cancellando i loro spettacoli. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Donald Trump annuncia la chiusura del Kennedy Center per due anni di lavori Approfondimenti su Kennedy Center Guerra culturale a Washington: Trump annuncia la chiusura del Kennedy Center Il presidente Donald Trump ha deciso di chiudere il Kennedy Center, uno dei simboli più importanti delle arti negli Stati Uniti. Kennedy Center Honors, l'arrivo di Donald Trump e Melania Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Trump Announces Two-Year Closure of Kennedy Center for Major Renovation Ultime notizie su Kennedy Center Argomenti discussi: Donald Trump annuncia la nomina di Kevin Warsh a presidente della Fed; ICE, Trump annuncia la de-escalation a Minneapolis dopo settimane di tensioni; Minneapolis, Trump annuncia piccola de-escalation; Trump annuncia lo spostamento di una flotta navale Usa verso l’Iran. Donald Trump annuncia la chiusura del Kennedy Center per due anni di lavoriDonald Trump ha annunciato la chiusura per dei lavori di ristrutturazione della durata di due anni del Kennedy Center, il prestigioso centro di arti dello spettacolo di Washington boicottato da un num ... internazionale.it Trump annuncia la chiusura per due anni del Kennedy CenterL'annuncio della chiusura del Kennedy Center, ribattezzato dal presidente il Trump Kennedy Center, arriva a sorpresa e mentre il centro per le arti, di cui Donald Trump si è impadronito dopo ... tg24.sky.it Donald Trump attacca i Grammy e il conduttore della serata Trevor Noah. "Sono inguardabili", ha tuonato il presidente sul suo social Truth. "Noah ha detto erroneamente che Donald Trump e Bill Clinton hanno trascorso del tempo sull'isola di Epstein. E' sbagli facebook Donald Trump, doppio colpo dal Texas: i repubblicani perdono tutte le elezioni e crollano nei sondaggi #donald trump x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.