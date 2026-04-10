Omicidio Rogoredo al via incidente probatorio per carabiniere Cinturrino testimone | Diceva che voleva ammazzare Zack

È iniziato l’incidente probatorio nel procedimento riguardante il carabiniere coinvolto nell’omicidio avvenuto a Rogoredo. Tra i testimoni ascoltati c’è un testimone che ha riferito che l’accusato avrebbe confidato di voler uccidere Zack. Il 41enne è accusato dell’omicidio volontario di Abderrahim Mansouri, noto come Zack, e di altri 40 capi d’imputazione.

Il 41enne è accusato dell’omicidio volontario di Abderrahim Mansouri, detto Zack, e di altri 40 capi d’imputazione. Nel frattempo, gli avvocati dell'imputato hanno denunciato i 6 testimoni della procura Si apre oggi, venerdì 10 aprile, l'incidente probatorio nel procedimento dell'omicidio Rog. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Omicidio Rogoredo, al via incidente probatorio per carabiniere Cinturrino, testimone: "Diceva che voleva ammazzare Zack" Omicidio Rogoredo, la difesa di Cinturrino denuncia 6 testimoni. Un 39enne: “Diceva che voleva ammazzare Mansorui”Un 39enne chiamato dalla Procura ha ricordato di quanto Carmelo Cinturrino gli avrebbe detto che "voleva ammazzare Zack". Omicidio Rogoredo, Cinturrino arriva in tribunale per l'incidente probatorioCarmelo Cinturrino, il poliziotto accusato dell’omicidio di Abderrahim Mansouri la sera del 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo, è arrivato in... Temi più discussi: Omicidio a Rogoredo, l'ombra di altri agenti complici di Cinturrino: Non agiva da solo; Omicidio Rogoredo, difesa Cinturrino chiede perizia su testi; Video: Omicidio Rogoredo, i legali di Cinturrino: Dubbi sull'attendibilita' dei testimoni; Omicidio Rogoredo, i legali di Cinturrino: Dubbi sull'attendibilita' dei testimoni. Omicidio Rogoredo, Cinturrino in aula per l'incidente probatorioIl poliziotto accusato dell'omicidio di Abderrahim Mansouri la sera del 26 gennaio, nel boschetto di Rogoredo, è arrivato questa mattina in tribunale a Milano. Davanti al pm e al giudice vengono ... tg24.sky.it Rogoredo, parla un testimone: Cinturrino diceva di voler ammazzare MansouriOltre 40 capi d’accusa per il poliziotto. Al via l’incidente probatorio: sei testimoni contro Cinturrino. La difesa attacca i testimoni ... affaritaliani.it Alanews - video e giornalismo. . Nel procedimento sulla sparatoria di Rogoredo e sull’omicidio di Abderrahim Mansouri, un testimone ha descritto davanti al gip del Tribunale di Milano un contesto di violenza e intimidazioni legato allo spaccio. Secondo il racc - facebook.com facebook Milano, omicidio al boschetto di Rogoredo. La testimonianza choc contro il poliziotto Carmelo Cinturrino: "Picchiava, dava martellate per i soldi". Rivelata anche la minaccia prima del delitto: "Digli a Zack che lo ammazzo". #lapresse #cronaca #Rogoredo x.com