Un testimone oculare ha raccontato a Tgcom24 di aver sentito urla e di aver visto una persona a terra immobile nel locale dove aveva appena mangiato un panino. L’uomo ha aggiunto di essere uscito dal locale dopo aver udito le urla e di aver visto il soggetto disteso sul pavimento. Il locale è gestito da un titolare che ha fornito queste informazioni, in relazione all’episodio avvenuto sabato sera.

"Erano qui a mangiare un panino, poi ho sentito le urla sono uscito e l’ho visto in terra". Andar è il titolare della piadineria-kebab dove Giacomo Bongiorni e il cognato Gabriele, con le loro famiglie, si sono fermati sabato sera. Lì davanti, poco dopo, il 47enne massese ha trovato la morte per mano di un gruppo di ragazzini. "L'ho visto a terra, immobile, con una macchia di sangue", il kebabbaro afgano è stato il primo a chiamare i soccorsi per cercare di salvare la vita a Giacomo. Andar ora è scosso, dice che mai aveva visto una tale violenza e che non potrà mai dimenticare la disperazione della compagna e del figlio 11enne di Bongiorni. "C’era il bambino che diceva: 'papà alzati, alzati' e piangeva, ma purtroppo Giacomo non dava segni di vita".🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Massa, testimone oculare a Tgcom24: "Ho sentito urlare e ho visto Bongiorni a terra immobile"

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