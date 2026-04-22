Xylella | allarme vegetazione scatta l’obbligo di pulizia stradale

Da oggi sono in vigore nuove misure obbligatorie per contrastare la diffusione della Xylella fastidiosa, una malattia che minaccia gli alberi e la vegetazione locale. Le autorità hanno istituito regole specifiche per la pulizia delle strade, con l’obiettivo di ridurre la presenza di vettori che trasmettono la malattia in questa fase iniziale. La misura mira a limitare la diffusione e proteggere le coltivazioni e gli ecosistemi coinvolti.

La lotta contro la Xylella fastidiosa entra in una fase decisiva con l’attivazione delle misure obbligatorie per il contrasto ai vettori nella sua fase giovanile. Gennaro Sicolo, alla guida di Cia Agricoltori Italiani di Puglia, ha lanciato un appello urgente affinché Comuni, Province, Area Metropolitana, Anas, Ferrovie, Consorzi di Bonifica e gli enti custodi dei terreni demaniali si attivino immediatamente per le operazioni di pulizia. Il rischio è che la vegetazione spontanea, esplosa dopo le recenti piogge abbondanti, diventi un serbatoio per il batterio proprio lungo i margini stradali, i guardrail e nelle aree pubbliche. Scadenze e compiti per la salvaguardia del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Xylella: allarme vegetazione, scatta l’obbligo di pulizia stradale Notizie correlate Emergenza Xylella, in Puglia scattano nuovi obblighi per la pulizia dei terreni: "Azioni di prevenzione"Le nuove misure introducono l’obbligo, per agricoltori, proprietari e gestori di terreni pubblici e privati, nonché per Comuni e Province, di attuare... Xylella, Cia "dà la sveglia" su pulizia di terreni e strade: "Agire subito per fermare i vettori"“Sulla Xylella occorre dare una sveglia, mi rivolgo soprattutto a Comuni, Province, Area Metropolitana, Anas, Ferrovie, Consorzi di Bonifica ed enti...