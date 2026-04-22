Questa mattina è stato presentato il XXIV Rapporto Inps nella Sala Convegni di Palazzo De Simone. Il documento mostra un aumento delle differenze tra le regioni del Nord e del Sud, ma anche un incremento del numero di occupati nel paese. Il rapporto fornisce dati aggiornati sul mercato del lavoro e sulle disparità territoriali, evidenziando le variazioni più recenti rispetto agli anni precedenti.

Tempo di lettura: 2 minuti Un rapporto con luci e ombre quello presentato questa mattina presso la Sala Convegni di Palazzo De Simone, del XXIV Rapporto Inps. Micaela Gelera, membro del cda Inps ha dato una fotografia non brillantissima della situazione in Campania. “E’ un territorio che ha criticità e peculiarità. Insieme alle isole era la Regione ce veniva erogate maggiormente il reddito di cittadinanza. C’e’ stata quindi la sostituzione nelle situazioni di fragilità con l’assegno di inclusione. Ma i dati che vogliamo mettere in evidenza e’ che il numero di occupati rispetto a quando esisteva il reddito di cittadinanza e’ occupato.” L’Inps ha effettuato una fase di monitoraggio e proiezioni su effetti e determinate misure.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - XXIV Rapporto Inps: aumentano differenze tra nord e sud, ma anche il numero degli occupati

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