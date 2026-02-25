Smartworking a scuola | aumentano le riunioni collegiali attività amministrazione e programmazione didattica da remoto Il 20,2% degli occupati del settore istruzione I dati Istat

Nel 2023 il 20,2% degli occupati nel settore “Istruzione e formazione pubblica e privata” ha svolto almeno un giorno di lavoro da remoto nelle quattro settimane precedenti la rilevazione. Il dato emerge dal report Istat “Smart working: da necessità a nuovo stile di vita” (25 febbraio 2026), basato sul Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

E-policy per le tecnologie digitali a scuola: regolamento e delibere degli organi collegiali. ScaricaIl 6 marzo 2026, gli abbonati a “Gestire la scuola” riceveranno una serie di documenti pratici per implementare l’E-policy digitale nelle scuole.