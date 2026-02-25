WWE | Zaria tradisce Sol Ruca e le costa il match per il titolo femminile

Svolta clamorosa a WWE NXT: Zaria ha finalmente ceduto alla frustrazione, tradendo Sol Ruca e costandole il match per l’ NXT Women’s Championship contro Jacy Jayne. Nel corso della puntata, Ruca era pronta a sfidare Jayne per il titolo. Prima ancora che il match iniziasse, però, Zaria ha attaccato brutalmente la sua ormai ex alleata. La superstar ha colpito Ruca con una spear e una F-5, lasciandola a terra. Nonostante l’intervento dell’arbitro e le evidenti difficoltà, Ruca ha insistito per combattere. Il risultato è stato inevitabile: una Ruca già provata è stata rapidamente messa al tappeto da Jayne con la Rolling Encore, permettendo alla campionessa di mantenere il titolo. La tensione tra le due covava da settimane. Zaria aveva più volte mostrato segni di frustrazione per il successo ottenuto da Ruca, mentre lei non riusciva a conquistare l’oro in singolo. In passato sembrava esserci stato un riavvicinamento, come quando Zaria aveva difeso l’NXT Women’s North American Championship al posto di un’infortunata Ruca, perdendo poi il titolo contro Blake Monroe. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

WWE: Sol Ruca “beffa” Zaria, suo lo schienamento per diventare nuova #1 contenderQuesta notte a NXT, Sol Ruca ha battuto Zaria e si è assicurata il ruolo di nuova #1 contender.

WWE: Natalya tradisce Maxxine Dupri e le costa il titolo a RawDurante l'ultimo episodio di Raw, Natalya ha tradito l’allieva Maxxine Dupri, causando la sua sconfitta nel match titolato contro Becky Lynch.