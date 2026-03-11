Nell’ultima puntata di NXT, Sol Ruca ha sconfitto Lainey Reid in un match molto combattuto. Zaria si sta avvicinando alle Fatal Influence, consolidando la sua posizione nel roster. La sfida tra Ruca e Reid ha attirato l’attenzione dei fan, mentre la storyline di Zaria si sviluppa in vista di nuovi incontri. La puntata ha offerto momenti di alta tensione e spettacolo.

Nel corso dell’ultima puntata di NXT è andato in scena un match molto combattuto tra Lainey Reid e Sol Ruca. Il match inizia con una fase di studio: le due si legano in un Lock-Up e iniziano a girare attorno al ring. Reid prende subito il controllo con una Waist Lock, ma Sol risponde con una Standing Switch. Reid passa quindi a una Wrist Lock, dal quale Sol riesce a uscire con un Back Drop e transita a sua volta in una presa al braccio. Reid reagisce con una Head Scissors, ma Sol riesce a liberarsi e applica una Side Headlock, mantenendo la presa anche quando Reid prova a lanciarla contro le corde. Sol Ruca prova a sorprendere Reid con velocità e tecnica. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Sol Ruca batte Lainey Reid, Zaria sempre più vicina alle Fatal Influence

Articoli correlati

WWE: Sol Ruca “beffa” Zaria, suo lo schienamento per diventare nuova #1 contenderQuesta notte ad NXT c’è stato un main event inedito, almeno nella stipulazione, grazie ad un’invenzione di Robert Stone, GM ad interim dello show...

WWE: Zaria si giustifica dopo il disastro da sei secondi di Sol RucaIl caos per l’NXT Women’s Championship non si è fermato quando le telecamere si sono spente ma è esploso direttamente sui social.

Aggiornamenti e notizie su Sol Ruca

Argomenti discussi: Sol o Zaria, a chi affidare il titolo femminile di NXT?.

WWE's Sol Ruca Was Reportedly Unsure About Sol Snatcher Spot In Royal RumbleThough we're one week removed from this year's Royal Rumble PLE, Sol Ruca's performance in the Women's Rumble match still lives rent free in most fans' minds. Arguably the MVP of that contest, the ... sports.yahoo.com

WWE Star Sol Ruca Has Fans In Awe Of Workout VideoUncrowned is a new destination for all things MMA, boxing, wrestling, and more, featuring Ariel Helwani. Yahoo Racing is powered by Motorsport Network, providing expert reporting, analysis, and ... sports.yahoo.com