Dopo la sua partecipazione a WrestleMania, Pat McAfee ha reso pubblici i risultati della TAC al collo, effettuata nelle settimane precedenti allo show. In passato, l’ex giocatore della NFL era stato coinvolto nella faida tra Randy Orton e Cody Rhodes durante i programmi di WWE SmackDown che hanno preceduto l’evento. La sua presenza in questa storyline aveva attirato l’attenzione tra i fan e gli appassionati di wrestling.

Nelle settimane precedenti allo “ Show of Shows ”, l’ex stella della NFL era stato inserito nella faida tra Randy Orton e Cody Rhodes durante i vari WWE SmackDown pre- WrestleMania. La mossa è stata criticata da molti fan che ritenevano che i loro segmenti non avessero bisogno di un terzo protagonista, poiché erano già di per sé coinvolgenti. Secondo quanto riportato in seguito, l’inserimento di McAfee nella trama sarebbe stato influenzato da Ari Emanuel, amministratore delegato e presidente esecutivo del TKO Group, che è anche l’agente di McAfee. Durante i suoi interventi sul ring, Pat McAfee ha spesso ironizzato sul fatto che la WWE non fosse riuscita a vendere tutti i biglietti per WrestleMania 42, cosa che ha sinceramente infastidito i wrestler nel backstage.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Pat McAfee rende noti i risultati della TAC al collo dopo WrestleMania

Notizie correlate

WWE: Pat McAfee risponde a CM Punk e “regala” uno sconto sui biglietti di WrestleManiaLa scorsa settimana il WWE Universe è stato sorpreso dall’intervento di Pat McAfee contro Cody Rhodes, svelando che era lui il misterioso...

WWE: Fan furiosi per Jelly Roll e Pat McAfee, pioggia di dislike dopo SmackDownI fan della WWE non hanno perso tempo a far sentire la propria voce dopo la puntata di SmackDown del 10 aprile e la reazione al segmento con Jelly...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: 3 possibili scenari se Pat McAfee aiuta Roman Reigns a WrestleMania 42; Adesso è ufficiale, Pat McAfee ha chiuso con la WWE; La mina vagante McAfee; Le stelle della WWE che potrebbero segretamente allearsi con Roman Reigns.

Adesso è ufficiale, Pat McAfee ha chiuso con la WWEDopo quanto successo nella prima notte di WrestleMania 42, Pat McAfee qualche ora fa, ha dato il suo addio alla WWE ... spaziowrestling.it

3 possibili scenari se Pat McAfee aiuta Roman Reigns a WrestleMania 42Se McAfee dovesse aiutare Reigns a WrestleMania 42, potrebbe sorgere una nuova fazione di potere nella WWE, insieme a alleanze sorprendenti. worldwrestling.it

Adesso è ufficiale, Pat McAfee ha chiuso con la WWE #PatMcAfee #WWE - facebook.com facebook

¡Jelly Roll le dio un codazo a Pat McAfee! #WrestleMania x.com