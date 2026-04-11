La scorsa settimana, durante uno degli incontri di wrestling, Pat McAfee ha interrotto il suo intervento e ha risposto a CM Punk, attirando l’attenzione dei fan. Nel corso dello spettacolo, McAfee ha anche svelato di essere stato il chiamante misterioso di Randy Orton, coinvolgendo così nuovi elementi nella storyline. Inoltre, il wrestler ha deciso di offrire uno sconto sui biglietti di WrestleMania, evento in programma nei prossimi mesi.

La scorsa settimana il WWE Universe è stato sorpreso dall’intervento di Pat McAfee contro Cody Rhodes, svelando che era lui il misterioso interlocutore telefonico di Randy Orton. Un’alleanza e un promo di Pat che hanno suscitato tantissime polemiche che si sono poi acuite quando è stato rivelato che in un certo senso la presenza di McAfee in questa storyline sia stata una mossa voluta dal management di TKO. Lunedì a Raw CM Punk nella sua pipebomb si è scagliato contro questa scelta e contro McAfee tirando in ballo anche le scarse vendite dei biglietti di WrestleMania a causa dei prezzi troppo alti e questa notte la risposta dell’ex NFL non si è fatta attendere. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Pat McAfee risponde a CM Punk e “regala” uno sconto sui biglietti di WrestleMania

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Le aspettative tradite hanno fatto passare in secondo piano le dichiarazioni di sette giorni fa di PAT McAFEE, che ha auspicato un ritorno ad un certo tipo di wrestling che paradossalmente è proprio quello che vorrebbe la maggioranza di coloro che sul web ha - facebook.com facebook

SmackDown stanotte in diretta da San José dalle 02:00: annunciati i segmenti con Randy Orton e Cody Rhodes, Sami Zayn e Trick Williams, e Drew McIntyre e Jacob Fatu. Atteso anche l’annuncio a sorpresa di Pat McAfee e il debutto di Royce Keys. #wwene x.com