WWE | Fan furiosi per Jelly Roll e Pat McAfee pioggia di dislike dopo SmackDown

Dopo la puntata di SmackDown andata in onda il 10 aprile, i fan della WWE hanno espresso il loro disappunto sui social media. La reazione negativa si è concentrata sulla presenza di Jelly Roll e Pat McAfee nel segmento, con molti utenti che hanno lasciato numerosi commenti critici e una grande quantità di dislike. La discussione ha attirato l’attenzione sui commenti e sulle reazioni online, evidenziando una forte insoddisfazione tra il pubblico.

I fan della WWE non hanno perso tempo a far sentire la propria voce dopo la puntata di SmackDown del 10 aprile e la reazione al segmento con Jelly Roll e Pat McAfee è diventata negativa molto rapidamente. Subito dopo la fine dello show, la WWE ha caricato su YouTube diverse clip della puntata, incluso il confronto nel backstage tra Jelly Roll e McAfee. Nel giro di pochi minuti dalla pubblicazione, gli spettatori hanno notato una reazione fortemente negativa: i dislike erano quasi il doppio dei like. Jelly Roll e Pat McAfee bocciati senza appello dai fan WWE. La polemica non si è fermata ai numeri. I fan hanno invaso la sezione commenti con opinioni molto dirette, lasciando intendere chiaramente di non apprezzare la direzione sempre più orientata alle celebrità, soprattutto sotto l’influenza di TKO. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Fan furiosi per Jelly Roll e Pat McAfee, pioggia di dislike dopo SmackDown WWE: Randy Orton aggredisce Jelly Roll dopo la rissa con Cody Rhodes a SmackdownLa puntata di SmackDown del 27 marzo 2026 si è conclusa nel caos, con Randy Orton che ha sferrato una RKO a Jelly Roll. WWE: Jelly Roll conquista la sua prima vittoria in singolo a SmackDownL’episodio del 27 marzo di SmackDown ha infiammato la PPG Paints Arena di Pittsburgh, in Pennsylvania.