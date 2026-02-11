La prossima settimana a NXT, Shiloh Hill sfiderà Ethan Page per il titolo North American. Dopo aver partecipato a un ladder match molto combattuto la settimana scorsa, vinto da Joe Hendry, la new entry ha deciso di puntare al campione in carica. La sua prestazione ha attirato l’attenzione e ora si prepara a una sfida importante per il titolo.

Dopo un’impressionante prestazione nel ladder match a sette per l’NXT Championship della scorsa settimana, vinto alla fine da Joe Hendry, la new entry di NXT Shiloh Hill sfiderà Ethan Page per l’NXT North American Championship la prossima settimana. Il match è stato ufficializzato nell’ultima puntata in un segmento nel backstage dal nuovo general manager Robert Stone. Stone stava parlando con Hill, che indossava una maschera da hockey ispirata a Jason Voorhees e impugnava un machete, quando sono stati interrotti dal campione nordamericano. Stone ha detto di voler iniziare con il piede giusto con Page, e Page ha detto che poteva farlo aiutandolo a superare un record che è vicino a battere. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - NXT: “Shiloh Hill sfiderà Ethan Page per l’NXT North American Championship la prossima settimana.”

Approfondimenti su Shiloh Hill

Nell’ultimo episodio di NXT trasmesso sulla CW Network, Ethan Page ha difeso con successo il titolo North American Championship, resistendo all’assalto di Moose.

Shiloh Hill, giovane promessa e allievo di Undertaker, ha fatto il suo debutto trionfale a NXT il 9 dicembre, lasciando il segno con una vittoria schiacciante.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Shiloh Hill

Argomenti discussi: NXT Report 03-02-2026 – WWE; NXT 03.02.2026 E il nuovo campione è….