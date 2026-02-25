WWE | Zaria si giustifica dopo il disastro da sei secondi di Sol Ruca

Il caos per l’ NXT Women’s Championship non si è fermato quando le telecamere si sono spente ma è esploso direttamente sui social. Dopo aver scioccato i fan attaccando Sol Ruca prima del suo match titolato contro Jacy Jayne, Zaria era rimasta in silenzio subito dopo il disastro durato appena sei secondi. Ma quel silenzio non è durato a lungo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da WWE NXT (@wwenxt) In un aggiornamento pubblicato dopo l’episodio di NXT del 24 febbraio, Zaria ha risposto a una teoria di un fan online e il suo messaggio lascia chiaramente intendere che non ha alcuna intenzione di fare marcia indietro. Rispondendo a un post che sosteneva che non fosse lei la vera “ cattiva ” della situazione, Zaria ha scritto: “Mi hai tolto le parole di bocca.” Il post del fan, che lei ha apertamente approvato, sosteneva che Sol Ruca l’avesse usata fin dall’inizio e che Zaria avesse fatto di tutto per lei senza ricevere la stessa lealtà in cambio. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

