WTA Madrid 2026 Grant brilla all’esordio mentre fuori Cocciaretto Avanti anche Ruse Kenin e Sonmez

Oggi si sono disputati i match di primo turno al torneo WTA 1000 di Madrid. Grant ha ottenuto una vittoria convincente all’esordio, mentre Cocciaretto è uscita sconfitta. Sono avanzate anche Ruse, Kenin e Sonmez, che hanno superato il primo ostacolo della manifestazione. La giornata ha offerto risultati diversi, con alcune favorite che hanno iniziato con successo e altre che hanno deluso le aspettative.

Si sono completati i match di primo turno nel WTA 1000 di Madrid. Una giornata in chiaroscuro per il tennis italiano, che sicuramente ha festeggiato la bellissima vittoria di Tyra Caterina Grant, che ha demolito la francese Elsa Jacquemot per 6-1 6-2 ed ora se la vedrà con la rumena Sorana Cirstea, testa di serie numero 29. Purtroppo prima del successo di Grant era arrivata la sconfitta di Elisabetta Cocciaretto, sconfitta dall’americana Alycia Parks per 6-3 6-2 Sarà la rumena Gabriela Ruse la prossima avversaria di Elena Rybakina, seconda testa di serie e fresca vincitrice del torneo di Stoccarda. Ruse ha battuto all’esordio in tre set la croata Antonia Ruzic con il punteggio di di 6-3 4-6 6-0.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Madrid 2026, Grant brilla all’esordio, mentre fuori Cocciaretto. Avanti anche Ruse, Kenin e Sonmez Notizie correlate Leggi anche: WTA Rouen 2026, Cocciaretto vince all’esordio. Avanti anche Kostyuk e Baptiste WTA Linz 2026, Stephens affronterà Andreeva. Buon esordio di Galfi e RuseSi è alzato il sipario sul tabellone principale del WTA di Linz con le primissime sfide del primo turno. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Madrid su SuperTennis: impresa Grant, raggiunge Paolini e Cocciaretto nel main draw!; Grant supera le quali: primo main draw a Madrid; Il tabellone del Madrid Open 2026: con chi gioca Jasmine Paolini nel singolare femminile e tutte le italiane · Tennis WTA; Grant che gioia, in tabellone per la prima volta a Madrid. WTA 1000 Madrid 2026: super Grant al secondo turno, Jacquemot ko in due setTyra Grant vola al secondo turno del WTA 1000 di Madrid 2026. La 18enne italo-americana, in tabellone dopo aver battuto nelle qualificazioni la slovacca Erjavec (n.96 WTA) e l’ungherese Udvardy (n.78 ... spaziotennis.com LIVE Grant-Jacquemot 6-1 3-2, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: break dell’azzurra anche nel secondo set!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Tyra Grant ed Elsa Jacquemot, valido per il primo turno ... oasport.it TYRA GRANT PASSA IL TURNO A Madrid l’azzurra supera in due set la francese Jacquemot e passa al secondo turno #Tennis #WYA #Grant #MadridMasters x.com Mercoledì nero per gli azzurri a Madrid: OUT anche Cinà Nonostante il cuore e la grinta, continua il mercoledì nero per i colori azzurri nella capitale spagnola. Federico Cinà esce di scena a testa alta, dopo una battaglia di nervi e scambi intensi contro Moll facebook