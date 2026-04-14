WTA Rouen 2026 Cocciaretto vince all’esordio Avanti anche Kostyuk e Baptiste

Nel torneo WTA di Rouen, le prime partite del primo turno si sono svolte oggi sulla terra battuta francese. Tra le giocatrici in campo, una ha ottenuto una vittoria all’esordio, mentre altre due sono avanzate nel torneo. I match hanno coinvolto diverse atlete, con alcune che hanno superato i rispettivi avversari senza perdere set, segnando così l’inizio di questa manifestazione sulla superficie rossa.

Proseguono i match di primo turno nel WTA di Rouen. Oggi c’era l’esordio sulla terra rossa francese di Elisabetta Cocciaretto e l’italiana non ha deluso le aspettative, vincendo comunque un match che si era complicato contro la russa Alina Charaeva in tre set con il punteggio di 6-3 4-6 6-2 dopo una battaglia di due ore e dieci minuti di gioco. Nel prossimo turno la marchigiana affronterà l’ucraina Veronika Podrez. Buona la prima anche per l’ucraina Marta Kosytuk, testa di serie numero uno, che ha sconfitto la francese Diane Parry in due set per 6-1 6-4 e adesso dovrà vedersela con l’americana Caty McNally, uscita vincitrice dal derby statunitense con la connazionale Katie Volynets in rimonta per 1-6 6-1 6-1.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Rouen 2026, Cocciaretto vince all’esordio. Avanti anche Kostyuk e Baptiste WTA Rouen 2026, Cocciaretto doma Charaeva e approda agli ottavi di finaleSupera, pur se con qualche fatica supplementare rispetto al previsto, la prova del debutto Elisabetta Cocciaretto. Leggi anche: WTA Rouen 2026, Elisabetta Cocciaretto ai nastri di partenza del torneo in Francia