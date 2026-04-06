WTA Linz 2026 Stephens affronterà Andreeva Buon esordio di Galfi e Ruse

Al via il tabellone principale del WTA di Linz 2026, con le prime partite del primo turno che hanno visto in campo diverse giocatrici. Tra queste, Stephens sfiderà Andreeva, mentre Galfi e Ruse hanno ottenuto un buon esordio, vincendo le loro rispettive gare. La giornata ha preso il via con alcuni incontri, segnando l'inizio ufficiale del torneo.

Si è alzato il sipario sul tabellone principale del WTA di Linz con le primissime sfide del primo turno. La testa di serie numero uno è la russa Mirra Andreeva, che ha conosciuto già oggi la sua prossima avversaria, che sarà Sloane Stephens. L’americana ha, infatti, sconfitto in rimonta la tedesca Tatjana Maria con il punteggio di 1-6 7-6 6-4 dopo una battaglia di due ore e quarantaquattro minuti di gioco. Buona la prima anche per la rumena Gabriela Ruse, che ha battuto in un esordio complicato la britannica Katie Boulter in due set con il punteggio di 7-6 7-6. La numero 87 della classifica mondiale attende ora la vincente della sfida tra la statunitense Li e l’ucraina Yastremska. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Linz 2026, Stephens affronterà Andreeva. Buon esordio di Galfi e Ruse WTA Linz 2026: Andreeva e non solo nello storico torneo austriaco1987: da questo anno parte la storia del WTA di Linz, uno degli eventi indoor più conosciuti e apprezzati del circuito femminile. Leggi anche: Mirra Andreeva e Alexandra Eala ricevono wildcards per il Linz Open WTA. Temi più discussi: Live Sloane Stephens - Tatjana Maria - Linz Women's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 06/04/2026; Pronostico Sloane Stephens - Tatjana María - Quote & Statistiche - 6 aprile 2026, Upper Austria Ladies Linz, WTA; Andreeva guida il WTA Linz 2026: un tabellone stellare di campionesse; WTA 250 Linz: Il Tabellone di Qualificazione ed il tabellone principale di doppio con il programma di domani. WTA 125 Madrid – Tabellone Quali. Un’azzurra presente - LiveTennis.it. Sloane Stephens vs Tatjana Maria preview, head-to-head, prediction, and betting tips | WTA Linz Open 2026On the other hand, Maria has struggled to conjure victories and has looked out of rhythm. The 38-year-old veteran is on a quest to rediscover her form, and a struggling Stephens could turn out to be ... sportskeeda.com Andreeva guida il WTA Linz 2026: un tabellone stellare di campionesseIl WTA Linz, uno degli appuntamenti indoor più longevi e prestigiosi del circuito femminile, si appresta a vivere un'edizione 2026 di alto livello. Dal 1987, il torneo austriaco ha visto trionfare alc ... it.blastingnews.com San Marino - Pongisti sammarinesi brillano a Linz: risultati straordinari per le giovani promesse facebook Da oggi voliamo in Austria Il WTA 500 di Linz è in diretta e in chiaro su SuperTennis x.com