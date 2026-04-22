WTA Madrid 2026 Grant brilla all’esordio fuori Cocciaretto Avanti anche Ruse Kenin e Sonmez

Si sono conclusi i match di primo turno nel WTA 1000 di Madrid. Grant si è imposta all’esordio, mentre Cocciaretto è uscita di scena. Avanti anche Ruse, Kenin e Sonmez, che hanno superato le rispettive avversarie. La giornata ha visto diverse giocatrici affrontare la fase iniziale del torneo, con esiti contrastanti tra vittorie e sconfitte. Le partite hanno offerto un quadro variegato di prestazioni e risultati.

Si sono completati i match di primo turno nel WTA 1000 di Madrid. Una giornata in chiaroscuro per il tennis italiano, che sicuramente ha festeggiato la bellissima vittoria di Tyra Caterina Grant, che ha demolito la francese Elsa Jacquemot per 6-1 6-2 ed ora se la vedrà con la rumena Sorana Cirstea, testa di serie numero 29. Purtroppo prima del successo di Grant era arrivata la sconfitta di Elisabetta Cocciaretto, sconfitta dall’americana Alycia Parks per 6-3 6-2 Sarà la rumena Gabriela Ruse la prossima avversaria di Elena Rybakina, seconda testa di serie e fresca vincitrice del torneo di Stoccarda. Ruse ha battuto all’esordio in tre set la croata Antonia Ruzic con il punteggio di di 6-3 4-6 6-0.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Madrid 2026, Grant brilla all’esordio, fuori Cocciaretto. Avanti anche Ruse, Kenin e Sonmez Notizie correlate Leggi anche: WTA Madrid 2026, Grant brilla all’esordio, mentre fuori Cocciaretto. Avanti anche Ruse, Kenin e Sonmez Leggi anche: WTA Rouen 2026, Cocciaretto vince all’esordio. Avanti anche Kostyuk e Baptiste Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Madrid su SuperTennis: impresa Grant, raggiunge Paolini e Cocciaretto nel main draw!; Grant supera le quali: primo main draw a Madrid; Il tabellone del Madrid Open 2026: con chi gioca Jasmine Paolini nel singolare femminile e tutte le italiane · Tennis WTA; Grant che gioia, in tabellone per la prima volta a Madrid. LIVE Grant-Jacquemot 6-1 6-2, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: la giovane Italia! Prima vittoria in carriera per la romana!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.23 La prossima avversaria della classe 2008 di Roma sarà la rumena Cirstea, una giocatrice di tutt'altro ... oasport.it WTA Madrid 2026, Grant brilla all’esordio, mentre fuori Cocciaretto. Avanti anche Ruse, Kenin e SonmezSi sono completati i match di primo turno nel WTA 1000 di Madrid. Una giornata in chiaroscuro per il tennis italiano, che sicuramente ha festeggiato la bellissima vittoria di Tyra Caterina Grant, che ... oasport.it TYRA GRANT PASSA IL TURNO A Madrid l’azzurra supera in due set la francese Jacquemot e passa al secondo turno #Tennis #WYA #Grant #MadridMasters x.com Mercoledì nero per gli azzurri a Madrid: OUT anche Cinà Nonostante il cuore e la grinta, continua il mercoledì nero per i colori azzurri nella capitale spagnola. Federico Cinà esce di scena a testa alta, dopo una battaglia di nervi e scambi intensi contro Moll - facebook.com facebook