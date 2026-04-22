WTA Madrid 2026 Elisabetta Cocciaretto esce di scena contro Alycia Parks

Durante il torneo WTA 1000 di Madrid, Elisabetta Cocciaretto è stata eliminata al primo turno dopo aver perso contro Alycia Parks. L’incontro si è concluso con la vittoria della statunitense in due set. La giocatrice italiana non è riuscita a superare il primo ostacolo del torneo, interrompendo così la sua corsa a Madrid.

Si ferma al primo turno la corsa di Elisabetta Cocciaretto nel WTA 1000 di Madrid: l’azzurra cede il passo alla qualificata statunitense Alycia Parks, che si impone con lo score di 6-3 6-2 in un’ora ed un quarto di gioco ed al secondo turno darà vita al derby con la connazionale Ann Li, numero 31 del seeding. Nel primo set i servizi sono a lungo dominanti, tanto che nei primi sette game non solo non ci sono palle break, ma non ci sono neppure game ai vantaggi. All’improvviso, però, nell’ottavo game, Cocciaretto accusa un passaggio a vuoto: l’azzurra va sotto 0-40, annulla i primi due break point, ma nulla può sul terzo. Nel nono gioco Parks va a servire per il set, concede l’occasione per il controbreak sul 30-40, ma con tre punti consecutivi chiude i conti sul 6-3 in 34?.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Madrid 2026, Elisabetta Cocciaretto esce di scena contro Alycia Parks Notizie correlate Serena Williams, l’allenamento segreto di Alycia Parks riaccende le speranze: possibile ritorno nel circuito WTA?Doha, Qatar – Una rivelazione a margine del WTA 1000 di Doha ha riacceso i riflettori sul possibile ritorno di Serena Williams nel circuito... Leggi anche: WTA Rouen 2026, Elisabetta Cocciaretto ai nastri di partenza del torneo in Francia Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Madrid su SuperTennis: il percorso di Paolini e Cocciaretto; Il tabellone del Madrid Open 2026: con chi gioca Jasmine Paolini nel singolare femminile e tutte le italiane · Tennis WTA; WTA Madrid, il percorso delle italiane: buon sorteggio per Paolini. Cocciaretto vede Swiatek; Live Alycia Parks - Elisabetta Cocciaretto - Madrid Women's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 22/04/2026. WTA Madrid: Cocciaretto cede al dritto di ParksHa un po’ il sapore dell’occasione sprecata la sconfitta di Elisabetta Cocciaretto di fronte alla qualificata Alycia Parks, battuta nell’unico precedente, in gennaio ad Auckland. 6-3 6-2 il punteggio ... ubitennis.com Wta Madrid, i risultati delle italiane: Cocciaretto eliminata al 1° turnoElisabetta Cocciaretto eliminata al 1° turno del Wta 1000 di Madrid: la 25enne di Fermo, n.41 WTA, è stata sconfitta dalla statunitense Alycia Parks, n.84 del ranking e proveniente dalle ... sport.sky.it MADRID: OUT COCCIARETTO Si ferma subito la corsa di Elisabetta Cocciaretto al WTA 1000 di Madrid. L'azzurra cede all'esordio contro la statunitense Alycia Parks, che si impone con un netto 6-3, 6-2. Un match complicato per Elisabetta, che non è riu - facebook.com facebook Elisabetta #Cocciaretto si ferma agli ottavi a Rouen, sorpresa dalla giovane Veronika Podrez x.com