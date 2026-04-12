La prossima settimana, Elisabetta Cocciaretto prenderà parte al torneo WTA250 di Rouen, in Francia. La tennista italiana si prepara a scendere in campo sulla terra battuta, con l’obiettivo di continuare il buon momento maturato durante la BJK Cup a Velletri. La competizione in Francia rappresenta un’occasione per migliorare il suo rendimento in questa fase della stagione.

Elisabetta ripartirà la prossima settimana nel torneo WTA250 di Rouen. Sulla terra francese, l’azzurra vorrà sfruttare la scia positiva che le ha regalato la BJK Cup a Velletri per ottenere risultati confortanti in una parte di stagione che si spera sia propizia per lei. Settima testa di serie in questo evento, la marchigiana farà il proprio esordio contro una giocatrice proveniente dalle qualificazioni. In caso di vittoria ci sarà l’incrocio con l’americana Sloane Stephens o un’altra qualificata. Un cammino non impossibile, sulla carta, dal momento che nei quarti potrebbe incontrare la rumena Jaqueline Cristian. Cocciaretto si trova nella parte bassa del tabellone, la stessa dove troviamo l’esperta rumena Sorana Cirstea come seconda del seeding.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WTA Rouen 2026, Elisabetta Cocciaretto ai nastri di partenza del torneo in Francia

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