Serena Williams l’allenamento segreto di Alycia Parks riaccende le speranze | possibile ritorno nel circuito WTA?

La campionessa americana Serena Williams potrebbe tornare in campo. Durante il WTA 1000 di Doha, si fanno sempre più insistenti le voci su un suo possibile ritorno nel circuito professionistico. La notizia ha sorpreso molti appassionati e addetti ai lavori, dopo mesi di silenzio e speculazioni. La sua assenza si è fatta sentire, ma ora le speranze si riaccendono. Nel frattempo, Alycia Parks ha rivelato un allenamento segreto che potrebbe essere il primo passo verso un ritorno ufficiale.

Doha, Qatar – Una rivelazione a margine del WTA 1000 di Doha ha riacceso i riflettori sul possibile ritorno di Serena Williams nel circuito professionistico. La tennista statunitense Alycia Parks ha infatti dichiarato di essersi allenata con la leggendaria campionessa, descrivendola in grande forma e aprendo nuove prospettive sul suo futuro sportivo. L’incontro, avvenuto di recente, ha alimentato le speculazioni e l’attesa dei fan in tutto il mondo. Parks, attualmente numero 85 del ranking WTA, ha conquistato l’accesso al main draw del torneo qatariota superando le qualificazioni con vittorie su Rebeka Masarova e Solana Sierra.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Serena Williams Serena Williams pensa che se tornasse riuscirebbe a battere le più forti tenniste attive nel circuito Serena Williams sostiene di poter tornare in campo e battere le attuali tenniste di vertice. Mina Settembre 4, Serena Rossi riaccende le speranze Serena Rossi torna sul set di Mina Settembre 4 e già tiene alta l’attenzione dei fan. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Serena Williams Argomenti discussi: Tennis, Serena Williams non esclude il ritorno: possibile annuncio al Super Bowl; Serena è in ottima forma, penso che dominerebbe nel circuito; Serena Williams, possibile ritorno: Non lo so, vedrò cosa succede; Alycia Parks dà il via al Qatar Open sconfiggendo Diana Shnaider. Serena Williams, il ritorno non è più un miraggio: il clamoroso indizio da DohaI want to opt-out of processing my Personal Data for Targeted Advertising. tennisworlditalia.com Serena Williams a 44 anni: verso un ritorno shock nel circuito WTA? Farebbe molto male secondo Alycia ParksDopo aver lasciato aperta la porta a un possibile ritiro, la leggenda americana continua a impressionare in allenamento. Una giovane tennista lo testimonia, e le sue parole parlano chiaro... Serena Wi ... msn.com Vera Zvonareva scrive la storia grazie alla vittoria in 3 set su Peyton Stearns nel primo turno del WTA 1000 di Doha Sono diventate 4 le tenniste over 40 ad aver vinto un match nel circuito: Kimiko Date Serena Williams Venus Williams Vera Zvonareva facebook WTA Doha, Parks rivela: "Mi sono allenata con Serena Williams, è in grande forma" x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.