Tra i riconoscimenti del concorso World Press Photo figura anche una fotografa italiana, premiata per un progetto che racconta la forza delle donne in Marocco. Le immagini mostrano scene di dolore legate a morte, malattie e calamità naturali, ma anche storie di resistenza e di tradizioni che si tramandano nel tempo. Il lavoro mette in evidenza come le donne marocchine affrontino con determinazione le sfide quotidiane, offrendo uno sguardo intimo su realtà spesso invisibili.

Morte, malattia, catastrofi che raccontano un mondo sempre più in preda ai demoni dei conflitti e delle crisi ma anche storie di riscatto femminile, resistenza, resilienza e tradizioni nascoste. Sono le storie per immagini, toccanti e multiformi, che arrivano da fotogiornalisti e fotografi documentaristi sparsi in tutti gli angoli del pianeta e sono tra le vincitrici regionali del World Press Photo Contest 2026, "connecting the world to the stories that matter". Tra i premiati anche l'italiana Chantal Pinzi con il progetto " Far?s?t: Gunpowder's Daughters " che racconta le donne che sfidano una tradizione equestre marocchina storicamente maschile, rivendicando il proprio spazio nella cultura del Paese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - World Press Photo, tra i premiati l'italiana Pinzi con la forza delle donne marocchine

I vincitori del World Press PhotoSono stati annunciati i vincitori del World Press Photo, uno dei concorsi di fotogiornalismo e fotografia documentaria più prestigiosi al mondo.

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I vincitori del World Press Photo x.com

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