World Athletics Tour Gold | chi sono le stelle di Nairobi?

Venerdì 24 aprile si svolge il Kip Keino Classic Grand Prix 2026, evento di alto livello dell’atletica leggera in Kenya. Questa manifestazione fa parte del World Athletics Continental Tour Gold e rappresenta l’unica tappa di questa categoria nel continente africano. L’evento si tiene a Nairobi e coinvolge alcuni tra gli atleti più noti a livello internazionale. La gara si svolge su una pista di livello mondiale e attira numerosi appassionati di atletica.

Venerdì 24 aprile l’atletica leggera di alto livello sbarca in Kenya con il Kip Keino Classic Grand Prix 2026, tappa del World Athletics Continental Tour Gold e unico meeting di questa categoria nel continente africano. L’appuntamento è trasmesso in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW a partire dalle 17, con la telecronaca di Nicola Roggero e il commento tecnico di Stefano Baldini. Per questa settima edizione, lo Nyayo National Stadium accoglierà il meeting in una veste completamente nuova: per la prima volta nella sua storia, il Kip Keino Classic si svolgerà in notturna, con un programma che andrà dalle 16:00 alle 21:00 ora locale.🔗 Leggi su Tutto.tv

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