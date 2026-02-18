World Athletics Indoor Tour Gold 2026 | Battocletti Fabbri e Dosso protagonisti su Sky e Now
Due nuovi appuntamenti in diretta su Sky e NOW con la grande atletica indoor: giovedì 19 febbraio il Meeting Hauts-De-France Pas-de-Calais, domenica 22 la Copernicus Cup di Torun. In pista Nadia Battocletti nei 3000 metri, Leonardo Fabbri nel peso e Zaynab Dosso nei 60 metri contro Swoboda e Van der Weken. La grande atletica indoor torna nella Casa dello Sport con il World Athletics Indoor Tour Gold 2026, in diretta su Sky e in streaming su NOW. Due appuntamenti ravvicinati per seguire da vicino i migliori atleti italiani e le stelle internazionali in vista dei Mondiali indoor di marzo. Sotto i riflettori Nadia Battocletti, pronta a inseguire il record indoor della manifestazione sui 3000 metri, e Leonardo Fabbri, campione europeo del getto del peso nel 2024 e vincitore dell’edizione 2025.🔗 Leggi su Sportface.it
