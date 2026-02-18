World Athletics Indoor Tour Gold 2026 | Battocletti Fabbri e Dosso protagonisti su Sky e Now

Il World Athletics Indoor Tour Gold 2026 porta in TV gli atleti italiani Battocletti, Fabbri e Dosso, coinvolti in due eventi chiave. Giovedì 19 febbraio si svolge il Meeting Hauts-De-France Pas-de-Calais, mentre domenica 22 febbraio tocca alla Copernicus Cup di Torun. Le gare, trasmesse in diretta su Sky e NOW, attirano appassionati di atletica da tutta Italia. I protagonisti italiani cercano di migliorare i loro record e di conquistare punti importanti per la stagione. Gli appuntamenti si confermano un’occasione per seguire da vicino le performance degli atleti azzurri.

Due nuovi appuntamenti in diretta su Sky e NOW con la grande atletica indoor: giovedì 19 febbraio il Meeting Hauts-De-France Pas-de-Calais, domenica 22 la Copernicus Cup di Torun. In pista Nadia Battocletti nei 3000 metri, Leonardo Fabbri nel peso e Zaynab Dosso nei 60 metri contro Swoboda e Van der Weken. La grande atletica indoor torna nella Casa dello Sport con il World Athletics Indoor Tour Gold 2026, in diretta su Sky e in streaming su NOW. Due appuntamenti ravvicinati per seguire da vicino i migliori atleti italiani e le stelle internazionali in vista dei Mondiali indoor di marzo. Sotto i riflettori Nadia Battocletti, pronta a inseguire il record indoor della manifestazione sui 3000 metri, e Leonardo Fabbri, campione europeo del getto del peso nel 2024 e vincitore dell’edizione 2025.🔗 Leggi su Sportface.it

