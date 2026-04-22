Wisdom Mike del Bayern si è addormentato durante il discorso alla squadra di Kompany | chiamato il padre

Durante una riunione mattutina dello scorso agosto, il giovane attaccante del Bayern Wisdom Mike si è addormentato mentre l’allenatore Vincent Kompany stava parlando con la squadra. In seguito, la società ha deciso di chiamare il padre del giocatore per un colloquio ufficiale. L’episodio ha attirato l’attenzione sui comportamenti del giocatore e sulle decisioni prese dalla dirigenza.

Il giovane attaccante Wisdom Mike si è addormentato durante una riunione mattutina di squadra con l'allenatore Vincent Kompany la scorsa estate: la squadra bavarese ha preso provvedimenti e chiamato il padre per un colloquio.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Bayern Monaco, Hoeness allo scoperto: «Prima di prendere Kompany abbiamo chiamato Guardiola. Ecco cosa ci ha risposto». La rivelazione!Vlahovic Milan, pista ancora aperta: tutto passa dalla trattativa di rinnovo con la Juventus. Come si gioca il ritorno dopo un 6-1? Kompany: "Siamo il Bayern, non giochiamo amichevoli"Il risultato dell’andata mette il Bayern in condizioni di sicurezza: Vincent Kompany si presenta all’appuntamento della vigilia, nella piccola sala... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Il Bayern Monaco 2025/26 sta polverizzando tutti i record della Bundesliga, ma nel frattempo ha fatto esordire OTTO giocatori sotto i vent'anni; PSG - Bayern – formazioni, statistiche, precedenti, dove vederla e classifica in UEFA Champions League; Gioca oggi Michael Olise? Dove guardare dal vivo Bayern-Real Madrid di UEFA Champions League; Il Bayern Monaco decide il posto in Champions League contro il Real Madrid con Michael Olise tra i titolari. Wisdom Mike del Bayern si è addormentato durante il discorso alla squadra di Kompany: chiamato il padreIl giovane attaccante Wisdom Mike si è addormentato durante una riunione mattutina di squadra con l’allenatore Vincent Kompany la scorsa estate: la squadra bavarese ha preso provvedimenti e chiamato ... fanpage.it Un talento al giorno, Wisdom Mike: l'esterno del futuro bavareseWisdom Mike (nome completo Wisdom Okpako Mike Ebohon) è un calciatore tedesco nato il 24 settembre 2008 a Monaco di Baviera. Gioca principalmente. tuttomercatoweb.com Venerdì II di Pasqua Testo del Vangelo (Gv 6,1-15): «Egli infatti sapeva quello che stava per compiere» Pensieri per il Vangelo di oggi «Gesù non contava con una quantità sufficiente di beni materiali (…). Ciò che l’umana ragione non osava sperare, con Ges - facebook.com facebook