Dopo il risultato di 6-1 nella partita di andata, l'allenatore del Bayern ha dichiarato che la squadra non deve sottovalutare l'avversario e che, nonostante il risultato, non si tratta di una partita amichevole. La squadra bavarese si prepara alla sfida di ritorno, cercando di mantenere alta la concentrazione e l’intensità, per evitare cali di tensione. La partita si svolgerà nel prossimo incontro ufficiale.

Il risultato dell’andata mette il Bayern in condizioni di sicurezza: Vincent Kompany si presenta all’appuntamento della vigilia, nella piccola sala stampa del centro sportivo della squadra, una volta concluso l’allenamento di giornata. Il sei a uno di Bergamo non significherà trovare a Monaco un Bayern dimesso e svogliato. Kompany, l’allenatore, ammonisce: “Il mio ruolo in una situazione come questa è principalmente quella di gestire al meglio il gruppo. Ci saranno comunque settantacinque mila tifosi che vorranno vederci vincere: in campo dovremo essere grintosi e impegnati al massimo, non possiamo permetterci il contrario. E poi siamo il Bayern Monaco, abbiamo lottato tanto per arrivare a questo momento: non giochiamo amichevoli, c’è sempre tensione nelle nostre partite”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Come si gioca il ritorno dopo un 6-1? Kompany: "Siamo il Bayern, non giochiamo amichevoli"

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