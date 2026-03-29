Bayern Monaco Hoeness allo scoperto | Prima di prendere Kompany abbiamo chiamato Guardiola Ecco cosa ci ha risposto La rivelazione!

Uli Hoeness ha dichiarato di aver contattato l'ex allenatore del Manchester City prima di decidere di ingaggiare il nuovo allenatore. La conversazione tra i due è avvenuta prima dell'annuncio ufficiale della scelta e riguarda i rapporti tra i due allenatori. La notizia riguarda la fase di trattativa e le preferenze del club tedesco per la scelta del nuovo allenatore.

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