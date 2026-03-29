Bayern Monaco Hoeness allo scoperto | Prima di prendere Kompany abbiamo chiamato Guardiola Ecco cosa ci ha risposto La rivelazione!

Da calcionews24.com 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Uli Hoeness ha dichiarato di aver contattato l'ex allenatore del Manchester City prima di decidere di ingaggiare il nuovo allenatore. La conversazione tra i due è avvenuta prima dell'annuncio ufficiale della scelta e riguarda i rapporti tra i due allenatori. La notizia riguarda la fase di trattativa e le preferenze del club tedesco per la scelta del nuovo allenatore.

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