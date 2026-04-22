A Pavia, un ragazzo di 19 anni è stato arrestato con l’accusa di aver aderito a un’organizzazione terroristica e di aver diffuso materiali propagandistici associati a movimenti estremisti. Le indagini hanno evidenziato collegamenti tra l’individuo e gruppi che si richiamano alla cosiddetta “White Jihad” e a pratiche di eversione. L’indagine si inserisce in un quadro più ampio di accertamenti su reti di supporto a ideologie radicali.

Perquisiti anche altri 14 soggetti, di cui 9 minori, facenti parte della rete tra antisemitismo, odio occidentale e lotta al capitalismo Prosegue l’emersione di pericolosi punti di contatto tra l’islamismo radicale e le frange più estreme delle formazioni politiche a destra e a sinistra. Un fenomeno preoccupante, già osservato in diverse occasioni, che ha trovato conferma con il nuovo arresto effettuato dalla Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano. In manette è finito un cittadino italiano di 19 anni residente a Pavia ritenuto responsabile della promozione e direzione di un sodalizio avente tra i propri scopi la propaganda e l’istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - White Jihad ed eversione: arrestato un 19enne a Pavia

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