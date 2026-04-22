Antisemitismo arrestato 19enne a Pavia per discriminazione razziale e apologia della Shoah

A Pavia un ragazzo di 19 anni è stato arrestato con l’accusa di aver promosso e diretto un gruppo legato a comportamenti discriminatori e razzisti. Le indagini hanno accertato che avrebbe diffuso messaggi di odio e sostenuto ideologie legate alla Shoah. L’operazione delle forze dell’ordine ha portato all’arresto e al sequestro di materiale riconducibile alle attività del giovane. L’indagine prosegue per chiarire il suo eventuale coinvolgimento in altri episodi simili.

È stato arrestato con l’accusa di essere responsabile della promozione e direzione di un sodalizio mirato sulla propaganda e l’istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, e per aver svolto, in concorso con altri, attività di propaganda di contenuti dello stesso tenore, fondati anche sulla minimizzazione della Shoah e sull’apologia del genocidio del popolo ebraico. Questa mattina la Polizia, coordinata dalla Procura di Milano, ha arrestato, ha arrestato un 19enne italiano, residente a Pavia che è stato posto ai domiciliari. Sono state 14 le perquisizioni eseguite in tutta Italia legate alle indagini. Sono 14...🔗 Leggi su Lapresse.it

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